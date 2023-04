(S)Punti di Vista. Gli Aironi Cenerini trovano casa sull’isola Viscontea

RUBRICA – Carissimi lettori, oggi mi piace raccontarvi quello che sta succedendo sull’isola viscontea: anche quest’anno gli aironi cenerini hanno nidificato sulle piante ad alto fusto che si trovano nella parte verso il “ponte vecchio”, una decina di nidi che hanno trasformato l’isola in una colonia di questi eleganti volatili, colonia che in termini tecnici si chiama garzaia.

L’airone cenerino mi ha sempre appassionato perciò mi sono documentata e ho scoperto che le coppie iniziano a formarsi a gennaio, costruiscono il nido e in questo periodo possono già esserci dei pulcini che si involeranno verso maggio. Ho scoperto anche che può raggiungere dimensioni notevoli: 98 cm di statura, due chili di peso ed un’apertura alare di m 1,70!

Si può scorgerlo intento a pescare sotto le arcate del ponte Visconti o accovacciato sugli alberi dell’isola o in volo fra la sponda del fiume e il Barro.

Un’amica veterinaria mi ha raccontato che spesso deve soccorrere gli aironi per via di lenze che restano conficcate nelle ali o nelle zampe; a causa dell’ingestione di ami che si impigliano nel becco o nella prima porzione dell’apparato digerente e impediscono all’animale di alimentarsi; per i traumi da impatto contro fili o vetrate; per intossicazioni o tossinfezioni alimentari per ingestione di sostanze tossiche o di materiali putrescenti.

Documentandomi ho scoperto che l’airone ha anche una simbologia particolare ed affascinante legata alle sue doti di equilibrio ed indipendenza; è considerato fuoco e acqua allo stesso tempo e racchiude in sè qualcosa di primordiale che i Toltechi definivano centro spirituale del mondo. Simboleggia la saggezza e l’immortalità e spesso funge da ponte fra i due mondi. E’ protagonista della favola di Esopo “Il lupo e l’airone” e compare nel “Libro dei morti”; gli sciamani lo indicano come l’animale che insegna a mantenere l’equilibrio nel proprio percorso spirituale e a rimanere saldi nella propria unicità; unicità… un valore da preservare in una società che tende ad omologare quindi non lasciamoci scappare l’occasione di restare qualche minuto in riva al fiume ad ammirare gli aironi e di spiccare il volo con loro nel cielo delle infinite possibilità!

Giovanna Samà

