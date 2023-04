(S)Punti di Vista. Al via il concorso di pittura a tema libero promosso dal GAO

RUBRICA – Carissimi lettori, dal momento che molti di voi hanno manifestato apprezzamento verso gli articoli a sfondo artistico, oggi desidero proporvi una bellissima iniziativa del Gao, Gruppo Artisti Lecchesi, ovvero un concorso di pittura a tema libero; le opere che partecipano al concorso saranno esposte presso il “Salone Renzo e Lucia” in via Bainsizza, 6, a Olate, dal 29 aprile al 7 maggio.

“La mostra – spiega Alberto Carissimi, Presidente del Gao – si inserisce nella manifestazione ‘Atmosfere di primavera’ giunta alla sua terza edizione; siamo davvero felici di proporre questa iniziativa perché dopo il Covid tanti artisti non vedevano l’ora di poter tornare ad esporre e a vivere dal vivo l’arte”.

Il Gruppo degli Artisti Olatesi esiste dal 2006 ed è strettamente collegato alla Parrocchia; la mission è quella di promuovere l’arte ed il bello e di dare spazio a chi se ne occupa a vario titolo.

“Generalmente – prosegue Carissimi – riusciamo ad organizzare 2/3 manifestazioni nell’arco dell’anno, oltre ad ‘Atmosfere di Primavera’ promuoviamo ‘Atmosfere d’inverno’ e a Natale la tradizionale mostra di presepi e diorami; negli anni abbiamo proposto non solo pittura ma anche esposizioni di fotografia, bambole, attrezzi agricoli, solo per fare alcuni esempi. Ci interessa sensibilizzare al bello e all’arte e mostrare che essi si possono trovare in tutto e dappertutto; questo vale in particolare per i nostri ragazzi ormai abituati a vedere sempre le solite cose”.

La mostra ospiterà due categorie di quadri, Olio e acrilico, acquerello e disegno, che saranno premiati separatamente dalla giuria.

“Chi partecipa – racconta Carissimi – dimostra entusiasmo e soddisfazione per quanto ha realizzato per questo vogliamo coinvolgere sempre più persone; gli artisti non ne potevano più del Covid e ora, finalmente, ci troviamo in un momento di vera e propria rinascita, di esplosione di iniziative e di colori; da ultimo ci tengo a sottolineare – conclude il Presidente – che siamo l’unico rione lecchese che organizza una manifestazione di questo tipo offrendo un polo artistico delocalizzato rispetto a quelli del centro”.

La mostra verrà inaugurata sabato 29 aprile alle 15 e siamo tutti invitati a visitarla in quell’occasione o nei giorni seguenti!

Giovanna Samà

