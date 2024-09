Menopausa: come prendersi cura di se stesse

Una fase naturale della vita di ogni donna che porta con sè diversi cambiamenti, fisici e psicologici. Come affrontarla al meglio? Parola alla Dott.ssa Tiziana Dell’Anna, ginecologa del Centro In Salus di Lecco

RUBRICA – “Il modello sociale attuale vuole le donne sempre più performanti, smaglianti, per sempre giovani. Quando un uomo invecchia diventa più interessante, quando una donna invecchia perde attrattiva. L’uomo diventa saggio, e la donna?” – si chiede la Dott.ssa Tiziana Dell’Anna.

Questo modello non solo non corrisponde alla realtà quotidiana ma crea di certo false aspettative e frustrazioni.

“Spesso ci sentiamo dire che le mestruazioni, la gravidanza e, non ultima la menopausa, sono eventi naturali per la vita di una donna. Tutto vero, innegabile come innegabile sia l’essere naturale degli uragani. Naturale non è sinonimo di benefico o di innocuo. Non sempre.”

La menopausa porta con sé dei cambiamenti fisici e psichici e non tutti facilmente accettabili o superabili.

Come spesso succede, si tratta di dover cambiare prospettiva, scegliere di prendersi cura di noi stesse e tralasciare per un attimo tutti gli obblighi familiari, lavorativi o sociali che in questa fase possono diventare ancora più faticosi.

“Una fase così particolare, ma non infinita fortunatamente, – aggiunge la Dott.ssa Dell’Anna – può essere l’occasione per cambiare delle abitudini che sappiamo essere inadatte ma che non abbiamo la forza di modificare. Allora il malessere, sia esso rappresentato dalle vampate, dal calo del desiderio sessuale, dall’insonnia, dall’irritabilità o dalla difficoltà a concentrarsi, può diventare il motore del cambiamento.”

Ogni donna può migliorare la qualità della propria vita a partire dall’attenzione all’alimentazione, dalla pratica di attività fisica e dalla promozione di uno stile di vita sano.

Oltre alla dieta sana e allo sport, calibrato per le proprie esigenze, è importante evitare fumo e moderare l’alcool, riposare bene e a sufficienza, ridurre al minimo lo stress e sottoporsi a visite preventive e screening periodici.

“La prima cosa da fare è condividere questa esperienza con il proprio ginecologo o con la propria ostetrica per dare la giusta dimensione al problema. Sapere che è un cambiamento fisiologico e comune a moltissime donne aiuta e aiuta anche nella comunicazione con il proprio partner o con chi ci sta vicino.” – conclude la Dott.ssa Dell’Anna.

In molti casi la menopausa può non essere percepita dalla donna come un problema e allora il trattamento diventa “nessun trattamento” ma solo la consapevolezza di una nuova fase della vita.

Il Centro In Salus di Lecco ha quindi istituito un ambulatorio dedicato, in cui le donne possono affrontare i cambiamenti legati alla menopausa con il supporto congiunto della nostra endocrinologa e della nostra ginecologa, la Dott.ssa Dell’Anna. Grazie a questo ambulatorio le donne posso affrontare tutti i loro dubbi ricevendo un supporto specialistico immediato.

All’ambulatorio si accede dopo aver effettuato alcune analisi del sangue specifiche che vengono indicate al momento della prenotazione. Queste analisi e le visite congiunte delle due professioniste potranno dare delle risposte immediate alle donne in menopausa.

Dopo la prima visita, se necessario, è possibile trovare il supporto anche di altri professionisti specifici come:

– Nutrizionisti

– Specialisti che si occupano della corretta mobilità in menopausa

– Specialisti in ringiovanimento vaginale

– Specialisti del perineo in menopausa

– Psicologi

– Sessuologi clinici

Non esitare a contattarci per una consulenza: chiama lo 0341 367512 oppure scrivi a info@in-salus.it