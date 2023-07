Occhi, orzaiolo e calazio: quali sono le differenze e le cause?

Approfondiamo le tipologie di infezione oculare spesso confuse tra loro

Al centro In Salus un team altamente specializzato per una presa in carico a 360° del paziente

LECCO – Gli occhi sono un organo molto delicato del nostro corpo, per conformazione e posizione. E sono diverse cause che possono provocarne fastidi e arrossamenti. Quando si nota un’infiammazione alle palpebre, spesso si utilizzano come sinonimi termini quali calazio e orzaiolo. In realtà si tratta di malattie di origine diversa, che non vanno confuse, scopriamo di più insieme agli oculisti del Centro Medico In Salus di Lecco.

L’orzaiolo

L’orzaiolo è l’infiammazione di un follicolo presente nelle palpebre, per la precisione delle ghiandole di Zeiss. Queste ghiandole sebacee, posizionate alla base delle ciglia, possono infiammarsi a causa dello stafilococco.

L’infiammazione si presenta attraverso una piccola escrescenza di colore bianco-giallastro, posto alla radice del ciglio. La zona colpita da orzaiolo è accompagnata da gonfiore e arrossamento delle palpebre. In genere, questo tipo di infezione tende a regredire spontaneamente, attraverso la fuoriuscita del contenuto purulento nel giro di qualche giorno. L’escrescenza non va spremuta, ma è invece consigliabile detergere la zona con soluzioni disinfettanti apposite e umettarla utilizzando delle soluzioni sterili. Finché c’è l’infiammazione, inoltre, è meglio evitare di truccarsi o indossare lenti a contatto. In caso di cronicizzazione potrebbe essere necessaria l’asportazione chirurgica.

Il calazio

Quando parliamo di calazio, invece, intendiamo una piccola cisti causata dall’infiammazione di una o più ghiandole di Meibomio, che sono disposte trasversalmente nelle palpebre inferiori e superiori e producono la componente lipidica delle lacrime. In caso di occlusione del dotto escretore, il prodotto della ghiandola – anziché essere espulso attraverso le lacrime – si accumula, provocando l’aumento di volume della ghiandola stessa e la conseguente infiammazione dolorosa. In più, qualora il calazio sia di grosse dimensioni, l’appoggio della palpebra ispessita può anche portare all’astigmatismo. Questa tipologia di infezione oculare non va sottovalutata e, soprattutto, nel caso in cui persista o tenda a recidivare, è bene effettuare una visita oculistica.

Le cause dell’infezione da calazio possono essere diverse:

per predisposizione personale; in particolar modo se unita allo stress;

per un’alimentazione sbilanciata e troppo ricca di grassi

oppure possono essere legate a malattie gastrointestinali (come la colite spastica)

La cura del calazio richiede l’utilizzo di antibiotici per contrastare le eventuali sovrainfezioni, ma anche di cortisonici, che possono ridurre il gonfiore e aiutare la fuoriuscita del materiale purulento. La graduale riduzione del gonfiore indica che il calazio sta guarendo. Nel caso in cui la terapia farmacologica non fosse risolutiva, potrebbe essere necessaria un’operazione chirurgica in regime ambulatoriale. La scelta dell’operazione sarà a discrezione del chirurgo, che valuterà la sede del calazio, le condizioni del paziente e la sua età.

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

