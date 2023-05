(S)Punti di Vista. Il legame fra arte e benessere psico-fisico

RUBRICA – Carissimi lettori rieccoci al nostro appuntamento! Oggi desidero parlare con voi di qualcosa che mi sta molto a cuore, il legame fra arte e benessere psico-fisico; in più ambiti si comincia finalmente a parlare della possibilità di incrementare il benessere psicofisico attraverso l’arte ed è ormai riconosciuto come siano salutari non solo le passeggiate all’aria aperta ma anche quelle nei musei, nelle pinacoteche, nelle gallerie d’arte; l’arte, praticata o fruita, permette all’essere umano di sperimentare nuove emozioni (e forse anche dimensioni) che generano benessere.

Da un punto di vista del benessere dato dal “fruire” l’arte la neuroscienza ha dimostrato che nel momento in cui l’occhio umano contempla un’opera d’arte attiva l’area cerebrale del piacere, dando vita alla cosiddetta terapia della Grande Bellezza; sul versante, invece, del “fare arte” per guarire è ormai diffusissima l’arte terapia.

Nel meraviglioso “L’ ARTE NON È FACCENDA DI PERSONE PERBENE”, Rizzoli, la compianta Lea Vergine, critica d’arte, saggista e curatrice, discute di arte con la giornalista Chiara Gatti evidenziando quanto essa sia in grado di suscitare emozioni e addirittura sensazioni fisiche arrivando persino a “sospendere” per un attimo “l’abituale natura” dello spettatore: “Quando ti trovi nel momento di sospensione dalla tua abituale natura, che è determinata da ciò che stai guardando, l’Arte aggiunge nuove visioni e vedute insospettate a quello che tu governi nella normale dimensione della vita”.

Un centinaio di anni prima Rudolf Steiner aveva espresso lo stesso concetto così: “Ciò che nella pittura viene sperimentato è per così dire il libero muoversi dell’anima nel cosmo”(“Dalla prospettiva spaziale alla prospettiva di colore” da Opera Omnia n.276).

Steiner, fondatore dell’antroposofia (dottrina di derivazione teosofica che concepisce la realtà come manifestazione dello spirito e la sua essenza come qualcosa di percepibile attraverso l’anima) aveva una visione spirituale dell’arte e persino dei colori e una concezione della malattia come disarmonia fra le varie “parti” costitutive dell’essere umano (o i vari “corpi sottili” secondo la sua terminologia); egli considerava la pittura “un’arte che l’uomo può intimamente sperimentare nell’anima, poiché quando egli crea o gusta pittura, ciò viene a tutta prima sperimentato interiormente nell’anima. Ma veramente egli sperimenta ciò che è esteriore, e lo sperimenta in prospettiva di colore: non c’è più nessuna differenza fra dentro e fuori(…). Nella pittura non ha alcun senso dire che qualcosa è dentro o fuori, o che l’anima è dentro e fuori. L’anima è continuamente nello spirituale quando essa vive nel colore”. (ibidem).

Secondo Steiner la malattia nasce nel corpo astrale e si manifesta su quello fisico. Alla luce delle sue convinzioni nel 1911 suggerì ad un amico medico di utilizzare a fini terapeutici la visione di alcune Madonne dipinte da Raffaello, convinto che in esse fossero presenti forze di guarigione pronte a manifestarsi nell’anima dello “spettatore”. Il medico seguì il suggerimento e ottenne grandi miglioramenti in pazienti malati di cuore e persone che soffrivano di ansia e attacchi di panico.

E voi, cari lettori, cosa pensate? Vi è mai capitato di “cadere” in uno stato di estasi davanti ad un’opera d’arte? Credete che la Bellezza possa guarire le anime e finanche i corpi?

Fatemi sapere!!! Giovannasama71@gmail.com

Giovanna Samà

