(S)Punti di Vista. Due proposte per il fine settimana

RUBRICA – Carissimi lettori, buon venerdì! Quest’oggi ho pronte per voi due bellissime proposte per gustare appieno il fine settimana, una a Lecco e una appena fuori porta in quel di Carenno.

Cominciamo proprio da Carenno dove il Gruppo Parrocchiale San Domenico ha organizzato la “Prima Rassegna musicale di San Domenico”, una serie di tre concerti domenicali ad ingresso libero che si svolgeranno nel suggestivo Oratorio di San Domenico altresì conosciuto come “Chiesina dei Morti” . Il primo incontro è fissato per domenica questa, 21 maggio, alle ore 16,00 col Gruppo vocale “Vaghi concenti” diretto da Daniela Garghentini, che proporrà un concerto di Madrigali; il secondo incontro si terrà domenica 4 giugno (sempre alle 16,00) con l’associazione “Vocis Musicae Studium” di Oggiono, direttore Giancarlo Buccino, che proporrà un concerto mariano per 9 voci femminili; il terzo ed ultimo incontro avrà luogo domenica 11 giugno, ancora alle ore 16,00, allorquando il Civico Istituto Musicale “Giuseppe Zelioli” di Lecco proporrà il Concerto del Consort di flauti dolci “Praetorius XXI”, direttore Nicola Sansone. Le offerte raccolte durante i concerti saranno devolute al “Fondo pro-restauri oratorio San Domenico”. I concerti saranno l’occasione per visitare la Chiesina, unica nel suo genere, perché vanta sulle pareti interne un raro esempio di arte macabra: la raffigurazione in sembianze di scheletri delle quattro virtù cardinali Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza volte a ricordare agli uomini di non eccedere nei vizi e di praticare la virtù; ogni quadro presenta uno schema ripetuto con 2 scheletri raffigurati uno con un mantello verde, allegoria della “Virtù”, ed uno con semplici sembianze umane a simboleggiare i vizi e le debolezze di “Adamo”.

La seconda proposta per il fine settimana è quella lecchese del “Quinto simposio cestaie e cestai italiani” che si svolge nell’ambito delle iniziative del “Festival della sostenibilità”: questa sera alle 21,00 a Palazzo Falck la conferenza “Intrecci e biodiversità in Italia tra passato e presente”; domani dalle 9,30 sul Lungolario Isonzo e su Lungolario Cesare Battisti la mostra-mercato di cesteria rigida e molle e in ferro e di impagliatura di sedie nonché i laboratori d’intreccio con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera; alle 10,00 dimostrazioni d’intreccio di manufatti tipici regionali. Domenica mattina oltre alla mostra mercato ci sarà l’animazione partecipata in piazza Cermenati: con la supervisione di un cestaio tutti i visitatori potranno provare a intrecciare il “cesto gigante” che rimarrà esposto permanentemente a Lecco.

Buon fine settimana a tutti voi, cari lettori!

Giovanna Samà

ARTICOLI PRECEDENTI

12 Maggio – (S)Punti di Vista. Il legame fra arte e benessere psico-fisico

28 Aprile – (S)Punti di Vista. Aironi: protagonisti di molte foto suggestive

21 Aprile – (S)Punti di Vista. Gli Aironi Cenerini trovano casa sull’isola Viscontea

14 Aprile – (S)Punti di Vista. Al via il concorso di pittura a tema libero promosso dal GAO

07 Aprile – (S)Punti di Vista. “Oggi lascio parlare questa immagine…”

31 marzo – (S)Punti di Vista. Alla scoperta del complesso storico di San Michele a Torre de Busi

25 marzo – (S)Punti di Vista. La rinascita interiore con gli haiku giapponesi e il libro del tè

10 Marzo – Alla scoperta di 50 donne italiane illustri a Palazzo delle paure

3 Marzo – (S)Punti di vista. L’omaggio di Davide alla mamma

24 Febbraio – (S)Punti di Vista. Il Carnevale nella Bormio del 1700

17 Febbario – (S)Punti di Vista. Klimt versus Talbot, fertilità dell’infertilità

3 Febbraio – (S)Punti di Vista. Mostra “Opere Sante, la vita di San Nicolò raccontata da Beato Angelico”: visitatela!

27 Gennaio – (S)Punti di Vista. “Rooming in”: non generalizzare dopo il dramma di Roma

21 Gennaio – (S)Punti di Vista. Alla Galleria Melesi la mostra “Salvavita” di Enzo Forese

13 Gennaio – (S)Punti di Vista. Antichi Statuti Criminali di Bormio, ecco come venivano puniti i ladri…

06 Gennaio – (S)Punti di Vista. L’Epifania nel mondo contadino brianzolo

2022

30 Dicembre – (S)Punti di Vista. A tutti i lettori una buona fine ed un nuovo inizio!

23 Dicembre – (S)Punti di Vista. Tanti Auguri con il quadro di Anna Martani

16 Dicembre – (S)Punti di Vista. “Cos’è una relazione? come nasce? perché finisce?”

8 Dicembre – (S)Punti di vista. Vivere “bene” o vivere “male” dipende da come interpretiamo gli eventi

2 Dicembre – (S)Punti di Vista. Il MAC, Museo d’Arte Contemporanea a due passi da Lecco

25 Novembre – (S)punti di Vista. Il mese di Novembre ai primi del ‘900

18 Novembre – (S)Punti di vista. Problemi fisici? Quali erano i “rimedi della nonna”? Scopriamoli

11 Novembre – (S)punti di Vista. Quando per sposare una valtellinese si doveva pagare una tassa!

4 Novembre – (S)punti di Vista. Ognissanti e Festa dei Morti, come venivano celebrati dai nostri nonni

29 Ottobre – (S)punti di Vista. Gravidanze inaspettate, le cronace giudicanti di fine Ottocento

21 Ottobre – (S)Punti di Vista. L’apertura nel 1903 del salone teatrale parrocchiale di Rancio

14 Ottobre – (S)punti di vista. Ottobre 1837, a Lecco arriva l’illuminazione pubblica

7 Ottobre – (S)Punti di Vista. Quando il mondo cattolico proibì di andare a votare

16 Settembre – (S)Punti di Vista. Da Lecco alla Valsassina in barca? Era il Settembre 1882…

9 Settembre – (S)Punti di Vista. Lo “storico” rimbrotto della Maestra Ida Gallina ai genitori

15 Luglio – (S)Punti di Vista. Ad ognuno la sua Vacanza. Ci rivediamo a Settembre!

8 Luglio – (S)Punti di Vista. Cani, cacche e proprietari incivili

1 Luglio – (S)Punti di Vista. Quando il Teatro della Società di Lecco fu luogo di “turpitudine ed infamia”

26 Giugno – (S)Punti di Vista. C’era una volta il Comune di Maggianico…

17 Giugno – (S)Punti di Vista. Polverificio Piloni di Bonacina: scoppi e agitazioni sindacali alla ‘Miccia’

10 Giugno – (S)Punti di Vista. Art. 1 della Costituzione. Cosa significa che la sovranità appartiene al popolo?

3 Giugno – (S)Punti di Vista. L’Articolo 1 della nostra meravigliosa Costituzione

27 Maggio – (S)Punti di Vista. Uno sguardo letterario su Pioverna e Orrido di Bellano

20 Maggio – (S)punti di Vista. Artista è colui che mette l’idea o chi la realizza?

13 Maggio – (S)punti di Vista. Imparare ad andar per erbe: bontà naturali

6 Maggio – (S)punti di Vista. “Paesaggio lacustre” di Bertarelli: una fotografia pittorica della Lecco che fu

29 Aprile – (S)punti di Vista. Cosa si intende per Salute? Lo spiega il Dottor Ravizza

22 Aprile – (S)punti di vista. Alla scoperta dello Svasso: “cittadino” dei nostri laghi e dei nostri fiumi

15 Aprile – (S)punti di vista. Quaresima e digiuno, ecco cosa successe a Lecco nel 1893

14 Aprile – (S)punti di Vista: ogni venerdì la nuova rubrica curata da Giovanna Samà