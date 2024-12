Incontinenza Urinaria da Sforzo (IUS) in Menopausa: una soluzione c’è

L’incontinenza è un fastidioso sintomo che spesso le donne tendono a sottovalutare: rivolgersi a professionisti specializzati può portare alla soluzione definitiva

Molte donne in menopausa possono sperimentare l’incontinenza urinaria da sforzo, ovvero piccole perdite involontarie di urina che si verificano durante sforzi fisici, attività sportive o anche in occasioni comuni come un colpo di tosse, una risata o uno starnuto

Questo succede perché, oltre a fattori pregressi come parti o sovrappeso, in menopausa abbiamo una riduzione di estrogeni che provocano un indebolimento dei tessuti vaginali e una riduzione del flusso sanguigno allo sfintere, rendendo più difficile la chiusura dell’uretra e causando perdite involontarie di urina.

L’incontinenza urinaria da sforzo o da stress, nonostante se ne parli poco, è in realtà la forma più comune di incontinenza tra le donne. Spesso, questi disturbi secondari legati alla menopausa sono accompagnati dalla secchezza intima, creando disagio psicologico e insicurezza.

Parlare di incontinenza è ancora un argomento delicato e molte donne pensano di dover convivere con questo fastidioso sintomo, considerandolo “naturale” o inevitabile. In realtà non è così! È importante consultare un ginecologo esperto in menopausa o incontinenza fin dai primi segnali, così da intervenire tempestivamente e risolvere il problema.”

Cosa fare quindi se sei in menopausa e soffri d’incontinenza urinaria da sforzo?

Prima di tutto è necessario effettuare una visita ginecologica completa con valutazione del pavimento pelvico con un ginecologo esperto per pianificarne una piano d’azione efficace.

Al contrario di quello che si possa pensare, per trovare una soluzione definitiva all’incontinenza urinaria da sforzo non necessariamente bisogna ricorrere a terapie farmacologiche o chirurgiche. In questi casi uno strumento sicuramente efficace è il laser.

Il laser, trattandosi di una tecnica mini invasiva, risolve questo problema dal principio e permette di rimodellare il collagene del tessuto danneggiato, ottenendo un maggiore appoggio per la vescica ed una conseguente riduzione dei sintomi dell’incontinenza urinaria da sforzo.

La laser terapia vaginale presenta enormi vantaggi:

Risolve l’incontinenza urinaria da sforzo

Riduce significativamente la secchezza e il dolore vaginale

Aiuta a mantenere una vita intima appagante

La proceduta è totalmente ambulatoriale

Non richiede anestesia

Nessun effetto collaterale

Efficace

Indolore

Nessun periodo di inattività

Ogni seduta viene eseguita senza anestesia, ha la durata di circa 10/15 minuti con l’utilizzo di fibre all’avanguardia di alta qualità.

È un trattamento funzionale e non estetico, che consente di recuperare le normali attività volte a migliorare la qualità della vita compromessa per il trascorrere del tempo.

I nostri professionisti sono a disposizione presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. Per informazioni o appuntamenti è possibile telefonare al numero 0341 367512.

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512