Infertilità: quali soluzioni? Preservare e prevenire 

Oltre una coppia su dieci soffre di infertilità: incidono età e cattive abitudini

Il prof. Mignini Renzini: “Congelare i gameti è un’opportunità, soprattutto per le donne”

LECCO – Nel nostro Paese, circa il 15% delle coppie soffre di infertilità. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’infertilità è una vera e propria malattia, definita con il mancato raggiungimento di una gravidanza dopo 12 mesi di rapporti sessuali regolari non protetti, o anche meno se l’età femminile è superiore ai 35 anni.

“Alcune patologie maschili e femminili, ma anche stili di vita scorretti quali abuso di alcol e droghe, fumo hanno impatto sulla salute riproduttiva delle coppie – spiega il Prof. Mario Mignini Renzini, Responsabile Centro Medicina della Riproduzione Biogenesi di Monza e Coordinatore medico dei centri Eugin in Italia, tra i professionisti presenti presso il centro medico In Salus di Lecco – è importante, innanzitutto, correggere nel possibile questi fattori”.

Individuare la causa

La ricerca delle cause, dunque la diagnosi, è l’inizio di questo percorso: “In occasione della prima visita, lo specialista di medicina della riproduzione raccoglierà i dati anamnestici della coppia, analizzerà eventuali esami precedentemente effettuati e terrà conto di eventuali trattamenti di PMA effettuati in precedenza – spiega il Prof. Mignini Renzini – Qualora necessario, prescriverà ulteriori

approfondimenti oppure suggerirà alla coppia il percorso più idoneo da intraprendere: cambiamento degli stili di vita, procreazione medicalmente assistita (PMA) omologa o eterologa”.

La condizione di infertilità femminile viene analizzata partendo dalla visita ginecologica, alla quale seguiranno alcuni esami di routine quali i dosaggi ormonali e l’ecografia pelvica. “Il medico – rimarca il professione – potrà decidere di prescrivere ulteriori indagini quali l’isterosalpingografia, l’isteroscopia o esami genetici”.

La diagnosi di infertilità maschile, invece, si effettua principalmente attraverso lo spermiogramma, ovvero l’analisi del liquido seminale. “Un’ecografia testicolare e una visita specialistica andrologica viene prescritta in casi particolari di anomalia del liquido spermatico rilevati con lo spermiogramma” spiega il dottore.

Le condizioni che incidono sulla fertilità femminile sono numerose: “Tra le principali possiamo citare l’età avanzata della donna, l’endometriosi, l’ovaio policistico e i cicli mestruali irregolari, le tube chiuse, alcune malattie genetiche – prosegue il Prof. Mignini Renzini – Per l’uomo, le problematiche più ricorrenti riguardano le caratteristiche dello sperma: si parla di teratozoospermia (oltre il 70% di spermatozoi con forme alterate), oligozoospermia (basso numero di spermatozoi), astenozoospermia (bassa motilità degli spermatozoi), azoospermia (totale assenza di spermatozoi).

Si definisce, inoltre, “infertilità sine causa” quando non viene rintracciata la causa, succede a circa il 16% delle coppie infertili.

“Pur non riuscendo a identificare una causa specifica – spiega il professore – queste coppie possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per cercare di realizzare il loro progetto di genitorialità”.

Preservare la fertilità

La fertilità femminile diminuisce naturalmente quando la donna supera circa i 35 anni di età ma la tendenza, per fattori culturali o legati alla carriera professionale, è spesso quella di posticipare il desiderio di una gravidanza oltre questa soglia.

“Qualora la paziente non volesse o non potesse realizzare il progetto di maternità entro quell’età, può ricorrere al congelamento degli ovociti tramite vitrificazione per poi impiegarli più avanti nell’ambito dei trattamenti di PMA – rimarca l’esperto – Questa opportunità è molto importante anche per uomini e donne che si sottopongono a trattamenti chirurgici o farmacologici, quali quelli chemioterapici, che possono influenzare la salute riproduttiva”.

Prima di procedere con il congelamento degli ovociti, sarà necessario effettuare una consulenza medica, nella quale verranno valutati alcuni aspetti, quali le condizioni generali di salute e la riserva ovarica.

“Per tutte le coppie – conclude il Prof. Mignini Renzini – è importante sapere che la prevenzione gioca un ruolo chiave nella prognosi riproduttiva: alimentazione bilanciata, controllo del peso, attività fisica, rinuncia a alcol e fumo possono contribuire positivamente alla possibilità di ottenere una gravidanza sia naturalmente che con l’aiuto della Procreazione Medicalmente Assistita.

