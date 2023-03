(S)Punti di Vista. Gemellaggi: esperienze indimenticabili

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! Ho appena appreso la notizia che ieri sera si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Gemellaggi di Lecco capitanato dal neo presidente Piergiorgio Locatelli e che ricorre il cinquantesimo anno di gemellaggio con la città di Macon. Tutto questo ha riportato alla memoria la bellissima esperienza fatta 36 anni fa allorquando mi recai a Macon presso una famiglia e poi ospitai a mia volta una ragazza francese. Ma andiamo per gradi, forse non tutti sanno che Lecco è gemellata con Macon (Francia, dal 1973), Overijse (Belgio, dal 1981), Igualda (Spagna, dal 1990), Szombathely (Ungheria, dal 1995), Mytishi (Russia, dal 2005).

A seguito di tali gemellaggi nel tempo sono state offerte varie possibilità di scambi culturali fra i cittadini di Lecco e quelli delle città “gemelle”. Nel lontano 1987 partecipai ad uno di questi scambi insieme a mia sorella; entrambe avevamo frequentato la sezione musicale della Media Tommaso Grossi dove oltre alla musica si studiava ottimamente il francese con la professoressa Erba Ghisleri. Entrambe a quel tempo eravamo approdate al liceo scientifico Grassi, io in terza e lei in prima e studiavamo inglese ma non ci lasciammo scappare questa meravigliosa occasione di rinfrescare il francese e vivere un’esperienza unica nel suo genere (ringrazio i miei genitori che ce la proposero). Appena dopo la chiusura estiva delle scuole partimmo in treno alla volta di Macon insieme ad un gruppo di altri ragazzi e ragazze lecchesi, ognuno di noi fu ospite per tre settimane di una famiglia. Vivere per tre settimane la vita di una famiglia diversa dalla propria è ciò che, a mio avviso, ha reso unica tale esperienza al punto che nei miei viaggi successivi intorno al mondo cercai sempre questa formula, quando possibile. La ragazza che mi ospitò si chiamava Natalie, era un pochino più grande di me e si era appena diplomata quindi fu un tripudio di feste e fiumi di champagne (che a me non piace) per celebrare l’evento con le immancabili dispute sul “è migliore lo champagne francese o lo spumante italiano?”. Lei e la sua famiglia vivevano a La Chapelle-de-Guinchay poco distante da Macon in una villetta in piena zona del beaujolais; la casa era circondata dai vitigni del prezioso vino e il papà era enologo; in giardino c’erano cespugli colmi di lamponi con i quali la mamma preparava soffici e deliziosi clafoutis (la ricetta originale prevede le ciliegie).

Natalie mi presentò i suoi amici e le sue amiche e trascorremmo giornate e serate spensierate e dense di avventure comprese le liti per il contesissimo Francois, aitante maestro di tennis di origini spagnole che fra le tante spasimanti commise l’errore di preferire la “novità”, cioè l’ “italiana” (ah l’esotismo di un’italiana a Macon!), cioè me, facendo sì che in un attimo tutte le amiche di Natalie mi detestassero (quelle cose da ragazze che, per fortuna, durano il tempo di una sera)!!! La famiglia fu così gentile da organizzare una gita a Parigi apposta per me, partimmo tutti e quattro insieme, con loro presi per la prima volta il TGV e visitai per la prima volta la Ville Lumiere: salimmo in cima alla Tour Eiffel, navigammo la Senna sul bateau mouche, visitammo i grandi magazzini Lafayette e naturalmente il Louvre (mi scuso per l’accoppiata poco ortodossa ma sto andando in ordine di ricordi) dove, con buona pace di Leonardo, davanti alla tanto agognata Gioconda esclamai delusa: “ma è uguale a quella del mio libro d’arte!” (mi si scusi, come si suol dire “sono peccati di gioventù”); non mancarono l’arco di trionfo (incellofanato per restauri), Montmarte e la Basilica del Sacro Cuore, Notre Dame ancora intonsa, il ristorantino italiano con gli spaghetti serviti insieme al pollo arrosto come contorno (ahimé) e la pizza all’ananas (ohibò).

Di questa famiglia ricordo la serenità, la capacità di accoglienza e di farmi sentire a casa. L’esperienza prevedeva momenti in famiglia e momenti condivisi con gli altri lecchesi durante i quali ritrovavo mia sorella, ospite di Pierre Frank. Al rientro dalla Francia la nostra famiglia ospitò Natalie e Pierre Frank per tre settimane; fu bellissimo aprire le porte di casa a questi ragazzi e condividere con loro un altro “pezzo di vita”; anche noi organizzammo gite bellissime perché potessero apprezzare Lecco e i suoi dintorni, ma non solo. Ricordo le biciclettate fino a Bellagio, i tuffi nel lago, le nottate a chiacchierare e anche qualche scaramuccia. Eravamo sempre insieme, sempre all’aperto, non c’erano telefonini e raramente si guardava la TV, quanto ci divertivamo! Di questa esperienza, anche se sono passati 36 anni, ricordo quella sensazione di felice benessere che ha fatto sì che amassi le lingue ed i viaggi di un certo tipo (quelli un po’ on the road, un po’ InterRail). Qualche anno dopo anche nostro fratello più piccolo, Riccardo, ebbe l’età giusta per vivere l’esperienza dello “scambio” e recarsi a Macon e non sarà un caso che mia figlia desideri studiare il francese in un mondo “inglesizzato” e che mia sorella Cinzia, docente di spagnolo presso il liceo Manzoni, il prossimo 25 marzo accompagnerà i propri studenti a Macon!!!

Quindi grazie ai nostri genitori e al Comune di Lecco e al Comitato Gemellaggi per questa importante opportunità che ci ha reso persone migliori e più aperte!

Giovanna Samà

