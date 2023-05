(S)Punti di Vista. Un paradiso terrestre: la magia delle Prime Comunioni in Polinesia Francese

RUBRICA – Carissimi lettori, rieccoci al nostro appuntamento del venerdì! Maggio è da sempre il mese delle Prime Comunioni e in questi giorni ho ricevuto notizie dal mandellese Padre Sandro Lafranconi missionario nella Polinesia Francese, alle prese nella parrocchia di Huahine (una delle isole delle Raromatai nell’Arcipelago delle Sottovento) proprio con il ritiro in preparazione alla Prima Comunione.

Padre Sandro mi ha inviato un video delle prove della Cerimonia ed io col suo consenso vi giro alcune foto dell’evento così possiamo viverlo tutti insieme a distanza… come potete vedere le prove si svolgono in spiaggia, fra le palme frondose, con l’oceano sullo sfondo e sotto i piedi sabbia bianca finissima; i bambini imparano una danza tradizionale, un’anziana signora mezza seduta e mezza sdraiata per terra, con un fiore tra i capelli, li accompagna al suono di un ukulele. Sembra il paradiso terrestre. L’atelier di danza fa parte del ritiro giacché la danza risponde ad una naturale forma di espressione di quel popolo. Il canto è un’invocazione alla Madonna del Rosario (impressionante la coincidenza giacché anche la Comunità Pastorale della quale faccio parte è “intitolata” alla madonna del Rosario); “il ritiro- racconta padre Sandro- dura tre giorni e vi partecipano oltre ai diretti interessati anche coloro che hanno ricevuto la Prima Comunione l’anno scorso e coloro che la riceveranno l’anno prossimo. Siamo comunque uno sparuto numero visto che la dominante assoluta nelle Raromatai è protestante.

Cerchiamo- prosegue il missionario- di mettere in evidenza il legame profondo che intercorre tra Battesimo, Comunione e Riconciliazione anche con modalità ludiche; per esempio inseriamo la data di nascita di ogni partecipante in una bottiglietta ancorata in fondo al mare ( in una zona dove il mare non è più profondo di 80 centimetri); i ragazzi si tuffano e pescano una bottiglietta poi presentano a modo loro l’amico del quale hanno trovato la data”.

Che meraviglia, non trovate? Vorrei essere lì invece torno con la mente ai ritiri pre Prima Comunione che proponevamo come parrocchia quando facevo la catechista (fino ad un anno fa circa), che differenza!

Ripenso alle Messe alle quali ho partecipato in Kenya dove durante il momento dello scambio della pace tutti si muovono per un abbraccio gioioso e riconciliante che coinvolge tutti, ma proprio tutti i presenti… e penso a quante mani “molli” mi è capitato di stringere durante le messe lecchesi.

Ripenso a quando andavo per villaggi con le suore missionarie, in quei luoghi persi nell’immensità del sertao brasiliano, in quei luoghi dove non arriva nemmeno la corrente elettrica; noi leggevamo il Vangelo e quelle persone col volto rigato dal sole, senza alcun tipo di istruzione, ce lo restituivano vivo, pulsante, intessuto della loro carne… e penso a certe serate nei gruppi di ascolto dove il Vangelo viene sezionato col bisturi della mente razionale.

Allora, cari lettori, ringrazio i missionari per avermi insegnato a relativizzare, a non assolutizzare il mio pensiero, le mie convinzioni, le mie abitudini, le mie prassi anche quando buone prassi… e penso a quanto ci sia bisogno oggi di tutto questo, di missionari proprio qui, in quello che una volta veniva definito “primo mondo”, perché ci insegnino a relativizzare, a porci in ascolto, a metterci in discussione, a sentirci parte di qualcosa di più grande di noi che tutto accoglie e, volenti o nolenti, tutto e tutti trasforma.

Giovanna Samà

