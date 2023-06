(S)Punti di Vista. Popolo italiano: Un termine vuoto o una forza trascurata?

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! Quest’oggi torno a parlare con voi di fatti accaduti a Lecco parecchi anni fa perché ho scovato nelle vecchie cronache un fatto davvero singolare, ve lo offro in tutta la sua bellezza.

Siamo nel mese di giugno, proprio come adesso, ma l’anno è il 1913; è l’otto giugno per la precisione, domenica, e nell’aula del Consiglio Comunale è prevista la cerimonia della decorazione dei militari del Distretto di Lecco che durante la guerra libica si sono distinti per atti di valore; viene concesso di partecipare alla cerimonia soltanto alle autorità, la circostanza genera disappunto e malcontento fra tutte le persone che avrebbero voluto onorare i militari; la sacrosanta polemica venne raccolta da “Il Resegone”, storico settimanale lecchese che così scrisse: “Si trattava di onorare dei figli del popolo che seppero sulle sabbie africane tener alto il nome della nostra terra; doveva essere dunque dimostrazione riconoscente e plaudente di popolo e non soltanto fredda e convenzionale cerimonia di autorità. Poichè il popolo fu escluso dalla cerimonia, solo le autorità e qualche altra persona vennero invitate, il popolo, che dal Distretto al Municipio seguì i reduci, dovette rimanersene fuori, in cortile. Ciò fu deplorato giustamente da molti, da tutti, e questa protesta non dubitiamo di raccogliere, perché giustissima” (tratto da “Domani avvenne, cronache di vita lecchese dal 1882 al 1914” a cura di Barbara Garavaglia).

Vi faccio notare che in poche righe la parola “popolo” viene usata ben quattro volte e che a quell’epoca tale parola era ancora densa di significato; il “popolo” è colui al quale anni dopo i Costituenti hanno attribuito la sovranità: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»; inoltre, lo sapevate che le sentenze penali vengono pronunciate “In nome del popolo italiano”?

Allora viene spontaneo domandarmi quale significato abbia per noi italiani oggi la parola “popolo” e quale valore effettivo abbia oggi il “popolo” nella vita democratica italiana…

L’episodio di cronaca che ho raccontato forse ci dice che da allora poco è cambiato perché oggi il “popolo” partecipa alle cerimonie commemorative ma viene lasciato fuori, a livello politico, da tutto ciò che lo riguarda. O sbaglio?

Giovanna Samà

ARTICOLI PRECEDENTI

02 Giugno – (S)Punti di Vista. Elena Negri racconta la sua esperienza al servizio della comunità

26 Maggio – (S)Punti di Vista. Un paradiso terrestre: la magia delle Prime Comunioni in Polinesia Francese

19 Maggio – (S)Punti di Vista. Due proposte per il fine settimana

12 Maggio – (S)Punti di Vista. Il legame fra arte e benessere psico-fisico

28 Aprile – (S)Punti di Vista. Aironi: protagonisti di molte foto suggestive

21 Aprile – (S)Punti di Vista. Gli Aironi Cenerini trovano casa sull’isola Viscontea

14 Aprile – (S)Punti di Vista. Al via il concorso di pittura a tema libero promosso dal GAO

07 Aprile – (S)Punti di Vista. “Oggi lascio parlare questa immagine…”

31 marzo – (S)Punti di Vista. Alla scoperta del complesso storico di San Michele a Torre de Busi

25 marzo – (S)Punti di Vista. La rinascita interiore con gli haiku giapponesi e il libro del tè

10 Marzo – Alla scoperta di 50 donne italiane illustri a Palazzo delle paure

3 Marzo – (S)Punti di vista. L’omaggio di Davide alla mamma

24 Febbraio – (S)Punti di Vista. Il Carnevale nella Bormio del 1700

17 Febbraio – (S)Punti di Vista. Klimt versus Talbot, fertilità dell’infertilità

3 Febbraio – (S)Punti di Vista. Mostra “Opere Sante, la vita di San Nicolò raccontata da Beato Angelico”: visitatela!

27 Gennaio – (S)Punti di Vista. “Rooming in”: non generalizzare dopo il dramma di Roma

21 Gennaio – (S)Punti di Vista. Alla Galleria Melesi la mostra “Salvavita” di Enzo Forese

13 Gennaio – (S)Punti di Vista. Antichi Statuti Criminali di Bormio, ecco come venivano puniti i ladri…

06 Gennaio – (S)Punti di Vista. L’Epifania nel mondo contadino brianzolo

2022

30 Dicembre – (S)Punti di Vista. A tutti i lettori una buona fine ed un nuovo inizio!

23 Dicembre – (S)Punti di Vista. Tanti Auguri con il quadro di Anna Martani

16 Dicembre – (S)Punti di Vista. “Cos’è una relazione? come nasce? perché finisce?”

8 Dicembre – (S)Punti di vista. Vivere “bene” o vivere “male” dipende da come interpretiamo gli eventi

2 Dicembre – (S)Punti di Vista. Il MAC, Museo d’Arte Contemporanea a due passi da Lecco

25 Novembre – (S)punti di Vista. Il mese di Novembre ai primi del ‘900

18 Novembre – (S)Punti di vista. Problemi fisici? Quali erano i “rimedi della nonna”? Scopriamoli

11 Novembre – (S)punti di Vista. Quando per sposare una valtellinese si doveva pagare una tassa!

4 Novembre – (S)punti di Vista. Ognissanti e Festa dei Morti, come venivano celebrati dai nostri nonni

29 Ottobre – (S)punti di Vista. Gravidanze inaspettate, le cronace giudicanti di fine Ottocento

21 Ottobre – (S)Punti di Vista. L’apertura nel 1903 del salone teatrale parrocchiale di Rancio

14 Ottobre – (S)punti di vista. Ottobre 1837, a Lecco arriva l’illuminazione pubblica

7 Ottobre – (S)Punti di Vista. Quando il mondo cattolico proibì di andare a votare

16 Settembre – (S)Punti di Vista. Da Lecco alla Valsassina in barca? Era il Settembre 1882…

9 Settembre – (S)Punti di Vista. Lo “storico” rimbrotto della Maestra Ida Gallina ai genitori

15 Luglio – (S)Punti di Vista. Ad ognuno la sua Vacanza. Ci rivediamo a Settembre!

8 Luglio – (S)Punti di Vista. Cani, cacche e proprietari incivili

1 Luglio – (S)Punti di Vista. Quando il Teatro della Società di Lecco fu luogo di “turpitudine ed infamia”

26 Giugno – (S)Punti di Vista. C’era una volta il Comune di Maggianico…

17 Giugno – (S)Punti di Vista. Polverificio Piloni di Bonacina: scoppi e agitazioni sindacali alla ‘Miccia’

10 Giugno – (S)Punti di Vista. Art. 1 della Costituzione. Cosa significa che la sovranità appartiene al popolo?

3 Giugno – (S)Punti di Vista. L’Articolo 1 della nostra meravigliosa Costituzione

27 Maggio – (S)Punti di Vista. Uno sguardo letterario su Pioverna e Orrido di Bellano

20 Maggio – (S)punti di Vista. Artista è colui che mette l’idea o chi la realizza?

13 Maggio – (S)punti di Vista. Imparare ad andar per erbe: bontà naturali

6 Maggio – (S)punti di Vista. “Paesaggio lacustre” di Bertarelli: una fotografia pittorica della Lecco che fu

29 Aprile – (S)punti di Vista. Cosa si intende per Salute? Lo spiega il Dottor Ravizza

22 Aprile – (S)punti di vista. Alla scoperta dello Svasso: “cittadino” dei nostri laghi e dei nostri fiumi

15 Aprile – (S)punti di vista. Quaresima e digiuno, ecco cosa successe a Lecco nel 1893

14 Aprile – (S)punti di Vista: ogni venerdì la nuova rubrica curata da Giovanna Samà