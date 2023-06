(S)Punti di Vista. Passeggiata ad anello sul Monte Barro

RUBRICA – Carissimi lettori bentrovati! Dal momento che le scuole sono terminate (salvo per gli alunni che devono sostenere gli esami di maturità e terza media ai quali vanno tutto il nostro sostegno ed il nostro affetto) e si respira aria di vacanza, oggi vi propongo una passeggiata; a volte si va chissà dove per scoprire meraviglie e si dimentica che il nostro territorio è ricco di risorse naturali e culturali quindi oggi vi propongo di scoprire insieme la bellezza intorno a Lecco attraverso una passeggiata ad anello sul Monte Barro, immersi nella natura ma anche nell’arte e nel mistero grazie alla chiesa incompiuta di San Michele. Venite?

Si parte da Lecco, dall’edicola vicino all’NH Hotel, si attraversa il ponte Visconti (ponte Vecchio) godendo della vista su entrambi i lati, a destra la città e le montagne, a sinistra l’isola viscontea popolata da maestosi aironi e leggiadri cormorani; giunti sull’altra sponda si tiene la sinistra si attraversa la strada e si imbocca sulla destra una strada senza sbocco per le auto; al termine della strada asfaltata una scalinata e di seguito la mulattiera; si tiene sempre il sentiero principale, non si può sbagliare, e si sale gustando la visione dall’alto della città e il fresco del bosco. In questo periodo potreste trovare delle squisite fragoline.

Ad un certo punto il sentiero smetterà di salire, avrete sulla destra un prato con una fontanella dove dissetarvi e riempire le borracce; proseguite sulla strada principale tenendo leggermente la destra (a destra troverete un sentiero che sale a Pian Sciresa), non potete sbagliare perché la strada è larga e carrozzabile. Questo tratto è quasi pianeggiante e molto rilassante e conduce dritti dritti alla chiesa incompiuta di San Michele, luogo magico e affascinante immerso in un prato con alcuni giochi per bambini.

Dopo aver ammirato il complesso a pianta ottagonale e croce greca (si può camminargli intorno lungo tutto il perimetro esterno) e senza copertura, riprendiamo il cammino lungo un sentierino che scende sulla sinistra, in mezzo a profumate piante di fico; giungiamo ad un lavatoio e proseguiamo sempre in discesa costeggiando il corso d’acqua generatosi dalla sorgente appena sopra il lavatoio; attraverseremo il piccolo corso d’acqua (un’avventura che entusiasma sempre i bambini) e al termine della discesa troveremo un ponticello e un punto panoramico che si affaccia sul “terzo ponte” e sulla zona di Pescate e Garlate con vista fino ad Olginate; dopo aver ammirato il panorama giriamo a sinistra e percorriamo il sentiero in leggera salita; al termine della salita avremo alla nostra sinistra la Baita di Pescate e un pozzetto dove bere e riempire le borracce (la baita è aperta alla domenica e al mercoledì); dietro alla baita un piccolo orto botanico dove ammirare fiori stupendi (ovviamente nel periodo della loro fioritura) come la pulsatilla che è anche il simbolo del Parco del Monte Barro dove ci troviamo; quando decideremo di riprendere il cammino percorreremo una strada carrozzabile non asfaltata immersa in alberi stupendi ognuno col proprio cartellino identificativo, troveremo sia sulla destra che sulla sinistra pannelli esplicativi della flora e dalla fauna locali; dopo una larga curva, alla nostra destra avremo un grande prato e di fronte una sbarra; alla sbarra svolteremo a destra e ritroveremo la mulattiera dalla quale siamo saliti.

Un giro ad anello che entusiasmerà grandi e piccini, che non richiede un particolare allenamento ma certamente calzature e abbigliamento adeguati.

Buona passeggiata!

Giovanna Samà

