(S)Punti di Vista. Donda e ritonda, Campane e campanari in Brianza

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! Rieccoci al nostro appuntamento del venerdì. Il periodo estivo si presta a vivere esperienze diverse dal solito così quest’oggi vi presento un evento davvero unico nel suo genere “Donda e ritonda, Campane e campanari in Brianza” con Francesco Motta musicista, ricercatore e musicologo.

L’incontro si terrà domenica 25 giugno presso il MEAB, Museo Etnografico Dell’Alta Brianza sito a Galbiate in località Camporeso.

Si tratta del primo appuntamento della rassegna di musica e ritualità “Le voci della terra: ricordare è il futuro” nell’ambito del progetto Interreg VO.CA.TE (operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera).

Francesco Motta, chitarrista e liutista, guiderà i presenti alla scoperta delle differenti funzioni della campana, da mezzo di segnalazione a strumento per i concerti solenni nelle principali ricorrenze del calendario liturgico; il ricercatore ci aiuterà anche a scoprire e delineare la figura del campanaro, depositario di un prezioso patrimonio musicale solitamente tramandato di padre in figlio.

“Siamo orgogliosi- dice Massimo Pirovano direttore del MEAB- di ospitare il primo incontro di questa prestigiosa rassegna ed il suo relatore Francesco Motta, laureatosi in Etnomusicologia all’Università degli Studi di Milano nel 2003, con la tesi “Campane e campanari della Brianza”, successivamente pubblicata dal nostro museo nella collana “Quaderni di etnografia”. Nell’occasione- conclude il direttore- sarà possibile visitare la mostra in corso “Materia sacra, oggetti di devozione religiosa” ed il museo che si pone come luogo di raccolta, conservazione e di studio della vita quotidiana delle donne e degli uomini che sono vissuti e che vivono nel territorio della Brianza e del Lecchese”.

L’evento è gratuito con iscrizione QUI

La rassegna “Le voci della terra: ricordare è il futuro” proseguirà il 2 luglio ad Oggiono nella Chiesa di San Lorenzo con “Campanine in allegrezza” a cura di Federazione Campanari Bergamaschi; a seguire visita guidata a cura di Pro Loco Oggiono.

Non perdiamo queste bellissime opportunità!

Giovanna Samà

