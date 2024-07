In Salus: medici specialisti e fisioterapisti, per seguirti passo dopo passo

Dalla diagnosi alla terapia, fino all’intervento (se necessario) e il post operazione

In Salus, un approccio multidisciplinare per seguire al meglio il paziente

Competenze complementari e la capacità di fare squadra per offrire la miglior soluzione terapeutica: al centro medico In Salus di Lecco c’è un grande team di fisioterapisti e medici al servizio del paziente. Un approccio multidisciplinare accompagna il percorso di cura delle patologie muscolo scheletriche più comuni.

L’ approccio In Salus si basa sulla stretta collaborazione di fisioterapisti e medici specialisti esperti nel loro settore. In particolar modo:

L’Ortopedico Chirurgo specializzato sulla spalla

L’Ortopedico Chirurgo specializzato su anca e ginocchio

Il Neurochirurgo esperto in patologie vertebrali

Tutto parte da una valutazione a 360 gradi della situazione del paziente, valutazione che viene eseguita spesso in maniera congiunta da medico specialista e fisioterapista.

Nella gran parte dei casi, il primo passo è il trattamento conservativo, senza il ricorso all’intervento chirurgico: in questa fase si crea una stretta relazione tra paziente e fisioterapista. Il medico ha il compito di super visionare l’andamento del percorso e valutarne i risultati.

Qualora non dovesse essere sufficiente questo approccio o nelle situazioni in cui fin da subito è necessaria la chirurgia, la nostra scelta è stata quella di avere con noi medici iper specialisti di assoluto valore. Chiaramente avere a disposizione nel nostro centro i medici facilita enormemente il lavoro dei fisioterapisti, perché settimanalmente possiamo confrontarci per monitorare l’evoluzione delle situazioni e risolvere in maniera più fluida eventuali criticità. E’ questa la strada migliore per garantire al paziente un servizio di qualità e un alto livello di efficienza.

